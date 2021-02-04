CHP elinde İstanbul'un hizmet kısırlığı yaşadığını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "CHP'li İBB Başkanı, görevde 1,5 yılını doldurmasına rağmen hala İstanbul için tek bir eser dahi inşa etmiş değil. Seçim zamanı verdiği sözleri çoktan unuttu. İBB Meclisi'ndeki çoğunluğumuza istinaden 'Beni çalıştırmıyorlar' iftirasıyla kendi beceriksizliğini de ört bas etmeye çalışıyor. Bugüne kadar 19 milyar TL borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar bütçeye rağmen tek bir icraatı dahi yok." dedi