28 Eylül 2023, Perşembe
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AİHM'den Türk yargısının kararına büyük saygısızlık! FETÖ'cü öğretmene koruma kalkanı
FETÖ ile mücadele kapsamında hakkında delil bulunan öğretmen Yüksel Yalçınkaya, meslekten ihraç edilerek tutuklandı. Hak ihlali yaşadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptı. Türk yargısının verdiği kararı hiçe sayan AİHM, FETÖ'cüye yargılama masrafı için 15 bin Euro ödenmesinde karar kıldı. Sadece 6 günde 380 kez ByLock'a giriş yapan, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran, bir gizli tanığın ifadesiyle deşifre de olan Yalçınkaya ile ilgili skandal karar, tepki aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in taraflı davrandığını, hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını açıkladı…