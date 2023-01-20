Afrin’in kurtuluşunun 5. yılı! 5 yılda neler değişti?

Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı. Peki terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılışının üzerinden geçen 5 yılda Afrin'de neler değişti? Ayrıntılar haberimizde...

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