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Afrin’in kurtuluşunun 5. yılı! 5 yılda neler değişti?

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 08:15
Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı. Peki terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılışının üzerinden geçen 5 yılda Afrin'de neler değişti? Ayrıntılar haberimizde...
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