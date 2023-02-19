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Afetzedeler için kruvaziyer gemisi

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Giriş: 19.02.2023 15:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı depremzedeler için Hatay'daki İskenderun Limanı'na bin 56 bin kişinin konaklayabileceği kruvaziyer getirdi. Ayrıntıları ATV Haber muhabiri Özlem Aktay aktardı.
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