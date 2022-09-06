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Adnan Oktar davası sil baştan! Mahkemede neler söyledi?

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Giriş: 06.09.2022 15:36
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada bozma kararına karşı ifadeleri sorulan Adnan Oktar, “İstinafa teşekkür ediyorum” dedi. Detayları A Haber Muhabiri Pınar Özenç aktardı.
Adnan Oktar davası sil baştan! Mahkemede neler söyledi?
Adnan Oktar davası sil baştan! Mahkemede neler söyledi?
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