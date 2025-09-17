17 Eylül 2025, Çarşamba
Adnan Menderes’in son günü | ANALİZ
64 yıl önce bugün Türkiye'de bir demokrasi katliamı yaşandı. Başbakan Adnan Menderes idam edildi. Üstelik infazı kendisinden son ana kadar saklanarak. Bir pazar sabahı saat 07:00'de Yassıada'da alıkonulduğu odada pijamalarıyla otururken geldi darbeci infaz timi. Yüzüne gülümseyerek fotoğraflarını çekerek alıp götürdüler onu. İşte hayatının son anlarında bile beyefendiliğini elden bırakmayan devlet adamı Adnan Menderes'in son günü...