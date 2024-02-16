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Aday listeleri için son 4 gün! CHP 303 yerde henüz adaylarını belirleyemedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 14:06
Aday listeleri için son dört gün kaldı. CHP, 303 yerde aday belirleyemedi. CHP'de aday belirleme sürecinde yaşananları  A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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