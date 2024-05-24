Adalet Divanı: Refah'a saldırı derhal dursun! Çelik: Uluslararası toplum kararın yerine getirilmesini sağlamalı

İsrail'in Gazze’de işlediği soykırım nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na açılan davada acil önlem kararları açıklandı. Mahkeme, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına ve refah sınır kapısının açılmasına hükmetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında “Uluslararası toplum kararın yerine getirilmesini sağlamalı” dedi. İşte paylaşımın detayları…

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