28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD'nin yeni başkanı Biden CHP'yi cesaretlendirdi! Mahmut Övür'den A Haber canlı yayınında flaş iddialar

ABD'nin yeni başkanı Biden CHP'yi cesaretlendirdi! Mahmut Övür'den A Haber canlı yayınında flaş iddialar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2021 23:08
Güncelleme:28.01.2021 23:08
Son dakika haberleri... CHP'nin son günlerdeki sertleşen hakaretlere varan siyasi çizgisindeki değişikliğin parti içerisinde yaşanan huzursuzlukları ve kopuşları örtbas etmek olduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, diğer bir nedenin ise ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesi olarak yorumladı. Övür, Biden yönetiminin CHP'yi cesaretlendirdiğini ifade ederken, Biden ve ekibinin Tükiye'de gayri nizami harp ve gladyo yöntemlerini yeniden devreye sokmaya çalışacaklarını iddia etti. İşte Mahmut Övür'ün gündeme bomba gibi düşecek o açıklamaları...
Biden, CHP'yi cesaretlendirdi!
Biden, CHP'yi cesaretlendirdi!
CHP ve İYİ Parti HDP'yi meşru göstermeye çalışıyor!
CHP ve İYİ Parti HDP'yi meşru göstermeye çalışıyor!
Altun'tan CHP'ye militan tepkisi
Altun'tan CHP'ye "militan" tepkisi
2021 yılının ilk MGK toplantısı sona erdi
2021 yılının ilk MGK toplantısı sona erdi
Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme
Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme
Berhan Şimşek'in iftirasına suç duyurusu
Berhan Şimşek'in iftirasına suç duyurusu
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatları değerlendirdi
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatları değerlendirdi
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu!
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu!
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "yerli aşı" açıklaması
Mavi bere düşmez yere!
Mavi bere düşmez yere!
KKTC'de FETÖ operasyonu!
KKTC'de FETÖ operasyonu!
Daha Fazla Video Göster