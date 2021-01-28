ABD'nin yeni başkanı Biden CHP'yi cesaretlendirdi! Mahmut Övür'den A Haber canlı yayınında flaş iddialar

Son dakika haberleri... CHP'nin son günlerdeki sertleşen hakaretlere varan siyasi çizgisindeki değişikliğin parti içerisinde yaşanan huzursuzlukları ve kopuşları örtbas etmek olduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, diğer bir nedenin ise ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesi olarak yorumladı. Övür, Biden yönetiminin CHP'yi cesaretlendirdiğini ifade ederken, Biden ve ekibinin Tükiye'de gayri nizami harp ve gladyo yöntemlerini yeniden devreye sokmaya çalışacaklarını iddia etti. İşte Mahmut Övür'ün gündeme bomba gibi düşecek o açıklamaları...