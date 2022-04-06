06 Nisan 2022, Çarşamba
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ABD’nin işkence hapishaneleri! ABD’nin insan hakları sicili…
Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül saldırılarının ardından "teröre karşı savaş" başlatmış ardından da El Kaide ve Taliban ile ilişkili gördüğü kişiler için yurt dışında hapishaneler kurmuştu. Peki, ABD'nin insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmediği o hapishaneler hakkında neler biliyoruz? A Haber ABD'nin işkence hapishanelerini ele aldı. İşte tüm detaylar…