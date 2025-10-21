21 Ekim 2025, Salı
AB'den Rusya'ya doğalgaz hamlesi! Gaz alımına 2028'de son verecek
Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı harekete geçti. Birlik ülkeleri 1 Ocak 2028'e kadar Rusya'dan doğalgaz ithalatını kademeli olarak sonlandırmak için anlaştı. Bu durumda Avrupa'nın, doğalgazı nereden temin edeceği ve Rusya'nın bu hamleye yanıtının ne olacağı merak ediliyor. Moskova'da detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.