ABD’den Ukrayna’ya rafineri tepkisi: Ukrayna askeri hedefleri vurmalı

Ukrayna son dönemde Rusya içlerinde petrol rafinerilerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Ancak bu saldırılar petrol fiyatlarını 90 doların üzerine taşıdı. ABD yönetimi ise yaklaşan seçimler öncesinde fiyatlardaki artıştan rahatsız. Savunma Bakanı Austin, Kiev'den saldırıları durdurmalarını talep etti.

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