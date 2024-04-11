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ABD’den Ukrayna’ya rafineri tepkisi: Ukrayna askeri hedefleri vurmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 08:55
Ukrayna son dönemde Rusya içlerinde petrol rafinerilerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Ancak bu saldırılar petrol fiyatlarını 90 doların üzerine taşıdı. ABD yönetimi ise yaklaşan seçimler öncesinde fiyatlardaki artıştan rahatsız. Savunma Bakanı Austin, Kiev'den saldırıları durdurmalarını talep etti.
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