ABD’den Türkiye’ye ateşkes teşekkürü! JD Vance: Türkiye ateşkeste yapıcı rol üstlendi

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze ateşkesiyle ilgili endişelerin gölgesinde İsrail'e gitti. Anlaşmanın beklenenden daha iyiye gittiğini savunan Vance, ateşkes sürecinde yapıcı rol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti, "Gazze'ye konuşlandırılacak yabancı güçlerin hangi ülkeden olacağına dair İsrail'e bir zorlama yapmayacağız." diye de ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN