22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD'den Türkiye'ye ateşkes teşekkürü! JD Vance: Türkiye ateşkeste yapıcı rol üstlendi
ABD’den Türkiye’ye ateşkes teşekkürü! JD Vance: Türkiye ateşkeste yapıcı rol üstlendi

ABD'den Türkiye'ye ateşkes teşekkürü! JD Vance: Türkiye ateşkeste yapıcı rol üstlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 15:29
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze ateşkesiyle ilgili endişelerin gölgesinde İsrail'e gitti. Anlaşmanın beklenenden daha iyiye gittiğini savunan Vance, ateşkes sürecinde yapıcı rol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti, "Gazze'ye konuşlandırılacak yabancı güçlerin hangi ülkeden olacağına dair İsrail'e bir zorlama yapmayacağız." diye de ekledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den Türkiye’ye ateşkes teşekkürü! JD Vance: Türkiye ateşkeste yapıcı rol üstlendi
5G dijital ekosistemi yeniden şekillendirecek
"5G dijital ekosistemi yeniden şekillendirecek"
ABD’den Türkiye’ye ateşkes teşekkürü!
ABD'den Türkiye'ye ateşkes teşekkürü!
Deprem araçlarına ’change’ şasi-motor nakliyle vurgun!
Deprem araçlarına 'change' şasi-motor nakliyle vurgun!
A Haber Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’da!
A Haber Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da!
Başkan Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü
Başkan Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü
Terör tehdidinin sürmesi risk oluşturuyor
"Terör tehdidinin sürmesi risk oluşturuyor"
Katar ile hangi anlaşmalar imzalanacak?
Katar ile hangi anlaşmalar imzalanacak?
Başkan Erdoğan Körfez turunda!
Başkan Erdoğan Körfez turunda!
Minguzzi’nin 2 katiline üst sınırdan 24 yıl hapis
Minguzzi'nin 2 katiline üst sınırdan 24 yıl hapis
Gözler şaibeli kurultay davasında!
Gözler şaibeli kurultay davasında!
Başkan Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomik program yürütüyoruz
Başkan Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomik program yürütüyoruz
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster