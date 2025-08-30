ABD: Türkiye’nin gücü asrın zirvesinde! Türkiye’nin savunmadaki başarısı ABD basınında

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ışık hızıyla yapılan "Çelik Kubbe" teslimatı spotları bir kez daha Türk savunma sanayisine çevirdi. Ankara'nın "bağımsız savunma" vizyonuyla yaptığı atılımları merceğe alan ABD basını, "Türkiye'nin uzun vadeli oyunu" başlıklı bir analiz hazırladı. Bölgesel bir aktörden dünya gücüne dönüşen Türkiye'nin tarihte eşine az rastlanan bir yükselişe tanıklık ettiği vurgulandı. İşte çarpıcı makale…

