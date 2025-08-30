30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD: Türkiye'nin gücü asrın zirvesinde! Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında
ABD: Türkiye’nin gücü asrın zirvesinde! Türkiye’nin savunmadaki başarısı ABD basınında

ABD: Türkiye'nin gücü asrın zirvesinde! Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 08:26
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ışık hızıyla yapılan "Çelik Kubbe" teslimatı spotları bir kez daha Türk savunma sanayisine çevirdi. Ankara'nın "bağımsız savunma" vizyonuyla yaptığı atılımları merceğe alan ABD basını, "Türkiye'nin uzun vadeli oyunu" başlıklı bir analiz hazırladı. Bölgesel bir aktörden dünya gücüne dönüşen Türkiye'nin tarihte eşine az rastlanan bir yükselişe tanıklık ettiği vurgulandı. İşte çarpıcı makale…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD: Türkiye’nin gücü asrın zirvesinde! Türkiye’nin savunmadaki başarısı ABD basınında
İstanbul’da Zafer Bayramı kutlamaları!
İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamaları!
Kütahya Dumlupınar Şehitliği’nde anma
Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde anma
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı
Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
CHP’de delege savaşları! Skandal görüntüler
CHP’de delege savaşları! Skandal görüntüler
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı!
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı!
Öğrenci evi kiraları uçtu! Kiralar iki haftada 5 bin lira arttı
Öğrenci evi kiraları uçtu! Kiralar iki haftada 5 bin lira arttı
Ders kitapları masaların üzerine konuldu
Ders kitapları masaların üzerine konuldu
Rüşvet karşılığı ceza indirimi
Rüşvet karşılığı ceza indirimi
Türkiye’nin savunmadaki başarısı ABD basınında
Türkiye'nin savunmadaki başarısı ABD basınında
Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
Özel kendini Atatürk ile bir tuttu
450 bin 169 Suriyeli geri dönüş yaptı
"450 bin 169 Suriyeli geri dönüş yaptı"
Daha Fazla Video Göster