29 Temmuz 2024, Pazartesi
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ABD Kongresi’nde utanç günü! “Vahşi Batı” yine şaşırtmadı: Soykırımcı Netanyahu’yu ayakta alkışladılar | ANALİZ
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırımdan hakkında tutuklama talep ettiği terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, davet edildiği ABD Kongresi'nde 50'den fazla kez ayakta alkışlandı. 40 binden fazla insanın katledildiği Gazze'deki katliamın mimarının bu şekilde alkışlanması, vahşi batının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Detaylar analiz haberimizde...