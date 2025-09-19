ABD katliama suç ortaklığı yapıyor! A Haber’de çarpıcı yorum

İsrail’in Gazze’de katliamları bölgede insanlık krizini daha da derinleştirirken bölgede Siyonist saldırganlığı Katar’a yapılan saldırı ile daha da gerilmiş durumda. Saldırı sonrasında Trump’tan tepkisel bir açıklama beklenirken ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun İsrail’e gelerek ağlama duvarında Netanyahu ile verdiği görüntüler “Mescid’i Aksas’nın altı mı kazılıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Konu A Haber canlı yayınında değerlendirilirken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, Rubio’nun böylesi kritik bir aşamada İsrail ziyaretinin büyük bir mesaj taşıdığını belirterek ABD’nin suç ortaklığı yaptığını vurguladı.