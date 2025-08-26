26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD ile Venezuela'da ipler gerildi! A Haber bölgeden canlı aktardı
ABD ile Venezuela’da ipler gerildi! A Haber bölgeden canlı aktardı

ABD ile Venezuela'da ipler gerildi! A Haber bölgeden canlı aktardı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 01:04
Geçmişte yapılan seçimler sonrası başlayan ABD-Venezuela gerginliği, bu kez uyuşturucu ticareti iddialarıyla tırmandı. ABD, Venezuela açıklarına 4 bin piyade göndererek operasyon hazırlığı mesajı verirken; Caracas yönetimi ise suçlamaları reddedip Washington’a “ortak mücadele” çağrısı yaptı. A Haber canlı yayınına bağlanan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, ABD’nin uyuşturucu argümanını gerekçe olarak öne sürdüğünü ancak asıl amacının Venezuela’ya siyasi ve askeri baskı kurmak, gözdağı vermek olduğunu vurguladı. Öte yandan konuya ilişkin konuşan bir diğer isim de Gazeteci Murat Özer oldu. Özer, ABD’nin bölgede istikrarsız bir devlet düzeni oluşturarak uyuşturucuyu yasaklamak değil, tam tersine rahat üretebilir hale getirmek olduğunu söyledi.
ABD ile Venezuela’da ipler gerildi! A Haber bölgeden canlı aktardı
A Haber’de ABD-Venezuela gerilimine ilişkin çarpıcı yorum!
A Haber'de ABD-Venezuela gerilimine ilişkin çarpıcı yorum!
ABD ile Venezuela’da ipler gerildi! A Haber bölgeden canlı aktardı
ABD ile Venezuela'da ipler gerildi! A Haber bölgeden canlı aktardı
Başkan Erdoğan’dan fırsatçılara net mesaj!
Başkan Erdoğan'dan "fırsatçılara" net mesaj!
Başkan Erdoğan: Ekonomide programın meyvelerini topluyoruz
Başkan Erdoğan: Ekonomide programın meyvelerini topluyoruz
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi şikâyet edenler kaybetti
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi şikâyet edenler kaybetti
CHP’de gözler 15 Eylül’de! Delege seçimlerine ilgi düşük
CHP'de gözler 15 Eylül'de! Delege seçimlerine ilgi düşük
Başkan Erdoğan’dan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı!
MİT Başkanı Kalın, Bingazi’de Hafter ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü
Ahlat’ta Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi!
Ahlat'ta Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi!
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat’ta!
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta!
Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılı için omuz omuza!
Başkan Erdoğan: "Türkiye yüzyılı için omuz omuza!"
Kabine toplantısı bugün Ahlat’ta yapılacak!
Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak!
Daha Fazla Video Göster