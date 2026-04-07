ABD elçisi nereden biliyor? İstanbul’daki saldırı ve diplomatik skandalın perde arkası

İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain terör saldırısı girişimi sonrası ABD Türkiye Büyükelçisi'nden gelen açıklama kafalarda soru işaretleri yarattı. Saldırının henüz detayları netleşmeden ve hedefin tam olarak neresi olduğu resmen açıklanmadan, "İsrail Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullanan büyükelçiye, A Haber ekranlarından "Siz nereden biliyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Diplomatik temayüllerin dışına çıkan bu aceleci tavır, saldırının perde arkasına dair farklı senaryoları ve istihbarat tartışmalarını da beraberinde getirdi.