Trump'tan dünyayı sarsacak şok tehdit! İntikam yemini: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Beyaz Saray’da gerilim zirve yaptı, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik tarihin en sert açıklaması geldi! Sosyal medya hesabı üzerinden adeta savaş ilanı niteliğinde bir paylaşım yapan Trump, 47 yıllık "gasp" döneminin sona ereceğini ve İran medeniyetinin bu gece haritadan silineceğini iddia etti. "Ya masaya oturursunuz ya da medeniyetiniz yok olur" diyerek rest çeken Trump, Tahran’a son bir mühlet tanıyarak bölgeyi ateş çemberine sürükleyecek mesajlar verdi.