AB Adalet Divanı'ndan skandal karar! Kamu idarelerinin başörtüsü yasağı uygulayabileceğine hükmedildi

Avrupa Birliği bir kez daha skandal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'ndeki yüksek mahkeme, üye ülkelerdeki kamu idarelerinde başörtüsü takılmasının yasaklanmasına yeşil ışık yaktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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