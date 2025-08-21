A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’te başlayan işgalin ardından yüzbinlerce Filistinli hayatını kaybetti, birçok bölge gasp edildi. Bölgeden gelen son gelişmelerde İsrail’in tam işgal haritasını yayınladı belirtilirken, Gazze’ye şiddetli bombardımanların başladığı bilgisi verildi. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Morag ve Magen Oz koridorları ile doğu, batı ve deniz abluka hattını değerlendirerek, İsrail'in 60 bin askeri göreve çağırdığını bununla ablukanın daha da derinleşeceğini söyledi. Olçar “Deniz ablukasına hiçbir gemi, sivil dahil, giriş yapamıyor. Buradan geçebilecek tek güç Türkiye’nin donanmasıdır” dedi.