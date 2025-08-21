21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında
A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında

A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 07:36
Güncelleme:21.08.2025 07:36
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’te başlayan işgalin ardından yüzbinlerce Filistinli hayatını kaybetti, birçok bölge gasp edildi. Bölgeden gelen son gelişmelerde İsrail’in tam işgal haritasını yayınladı belirtilirken, Gazze’ye şiddetli bombardımanların başladığı bilgisi verildi. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Morag ve Magen Oz koridorları ile doğu, batı ve deniz abluka hattını değerlendirerek, İsrail'in 60 bin askeri göreve çağırdığını bununla ablukanın daha da derinleşeceğini söyledi. Olçar “Deniz ablukasına hiçbir gemi, sivil dahil, giriş yapamıyor. Buradan geçebilecek tek güç Türkiye’nin donanmasıdır” dedi.
A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında
A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında
A Haber’de çarpıcı yorum: Yedek katiller iş başında
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA’ta mektup
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA'ta mektup
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü
Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır
"Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır"
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
Özel’den İmamoğlu’na operasyon mu?
Özel'den İmamoğlu'na operasyon mu?
DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama
DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama
Diplomasi ve savaş baş başa!
Diplomasi ve savaş baş başa!
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Daha Fazla Video Göster