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A Haber Münbiç’teki tüneli görüntüledi! İşte terör örgütünün mühimmat deposu

A Haber Münbiç'teki tüneli görüntüledi! İşte terör örgütünün mühimmat deposu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 10:44
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameramanı Okan Can Sapkayalı, Münbiç'te terör örgütünün mühimmat deposu için hazırladığı tüneli görüntüledi.

A Haber ekibi, terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te kazdığı kilometrelerce tünel ağını görüntüledi. Teröristler, Seyyada Dağı'nda mühimmat deposu olarak kullandıkları tünelleri bir kamyonun sığabileceği genişlikte kazmış. Görüntüler, terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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A Haber Münbiç’teki tüneli görüntüledi! İşte terör örgütünün mühimmat deposu
İşte terör örgütünün mühimmat deposu
İşte terör örgütünün mühimmat deposu
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