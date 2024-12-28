28 Aralık 2024, Cumartesi
A Haber Münbiç'teki tüneli görüntüledi! İşte terör örgütünün mühimmat deposu
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameramanı Okan Can Sapkayalı, Münbiç'te terör örgütünün mühimmat deposu için hazırladığı tüneli görüntüledi.
A Haber ekibi, terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te kazdığı kilometrelerce tünel ağını görüntüledi. Teröristler, Seyyada Dağı'nda mühimmat deposu olarak kullandıkları tünelleri bir kamyonun sığabileceği genişlikte kazmış. Görüntüler, terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin boyutlarını gözler önüne seriyor.