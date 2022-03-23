A Haber Kiev’deki gönüllüler kasabasında! Askerler için tüm gün yemek yapıyorlar

Ukrayna'da savaş sürerken kadın, erkek, genç, yaşlı pek çok sivil ülkelerini savunmak için kolları sıvadı. Kimileri ellerine silah alarak savunma yaparken kimileri de arka cephede siviller için yemek tedariğine girişti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, Kiev'de günde 7 bin kişiye yemek hazırlayan gönüllüler kasabasını görüntüledi.

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