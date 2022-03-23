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A Haber Kiev’deki gönüllüler kasabasında! Askerler için tüm gün yemek yapıyorlar

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Giriş: 23.03.2022 10:42
Ukrayna'da savaş sürerken kadın, erkek, genç, yaşlı pek çok sivil ülkelerini savunmak için kolları sıvadı. Kimileri ellerine silah alarak savunma yaparken kimileri de arka cephede siviller için yemek tedariğine girişti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, Kiev'de günde 7 bin kişiye yemek hazırlayan gönüllüler kasabasını görüntüledi.
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