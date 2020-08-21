83 milyonun gözü Dolmabahçe'de! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Zonguldak'ta heyecan yarattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te açıklayacağı müjde, Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj faaliyetini sürdürdüğü noktaya en yakın il olan Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs'ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

KENTTE HEYECANA NEDEN OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan´ın bugün saat 15.00'te açıklayacağını belirttiği müjdenin Zonguldak açıklarında sondaj yapan Fatih´in doğalgaz rezervi bulduğu yönünde olacağı iddiası kentte gündem oldu. Vatandaşlar heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı.

Vatandaşlardan Korkmaz Aydın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan´ın açıklamasını merakla beklediklerini söyleyerek, "Zonguldak açıklarında doğalgaz ya da petrol bulunması bizim için gurur verici olaydır. Cumhurbaşkanımızın müjdesini yorumlarsak Doğu Akdeniz´deki gelişme de olabilir. Ülkemizin için heyecanlandırıcı bir durum" dedi.

'ÜLKEMİZ GÜÇLENECEK'



Orhan Oruç ise, "Öyle bir şey varsa büyük bir şey. Torunlarımızın hayatı değişecek. Ülkem değişecek, güçlenecek, bundan güzel bir şey mi var? Hayırlısı Allahtan" diye konuştu.



Reyhan Çiçek de Başkan Erdoğan'ın açıklamasının vatan ve millet için hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Açıklamayı merakla beklediklerini ifade eden Reyhan Çiçek, "Türkiye ekonomisi için ve özellikle Zonguldak için çok iyi olur. Ben 45 yıldır burada yaşıyorum ve Zonguldak hiç değişmedi maalesef. İnşallah güzel olur diye temenni ediyorum. Cumhurbaşkanının açıklamasını merakla bekliyorum. İnşallah vatan ve millet için hayırlı olmasını diliyorum. Aile çevrem heyecanla bekliyor. Açıklamayı izleyeceğim ve takip edeceğim."