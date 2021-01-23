81 ilde kısıtlama sessizliği! İstanbul'da meydanlar boş kaldı

Türkiye genelinde 56 saat sürecek kısıtlama dün akşam 21.00’da başladı. Ekiplerin denetimleri sahada devam ediyor. İstanbul'da meydanlar boş kaldı ve denetimler sürüyor. Marketler kısıtlama süresince 10-17 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin toplu taşımayı kullanması yasak. Kısıtlamasının ilk sabahı meydanlarda durum nasıl? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.