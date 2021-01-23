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81 ilde kısıtlama sessizliği! İstanbul'da meydanlar boş kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2021 09:28
Güncelleme:23.01.2021 09:28
Türkiye genelinde 56 saat sürecek kısıtlama dün akşam 21.00’da başladı. Ekiplerin denetimleri sahada devam ediyor. İstanbul'da meydanlar boş kaldı ve denetimler sürüyor. Marketler kısıtlama süresince 10-17 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin toplu taşımayı kullanması yasak. Kısıtlamasının ilk sabahı meydanlarda durum nasıl? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.
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