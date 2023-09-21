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751 yıllık tarihi Ulu Camii! Çivisiz yapılan ahşap cami 751 yıldır ayakta

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 12:07
Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalan 5 camisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmişti. A Haber onlardan birini ekranlara getirdi. Yapımında hiç çivi kullanılmamış 40 ahşap üzerine oturtulmuş. Afyonkarahisar'un Ulu Camii'si tam 751 yıldır ayakta...
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751 yıllık tarihi Ulu Camii!
751 yıllık tarihi Ulu Camii!
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