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6 Şubat depremlerinin isimsiz kahramanları! Bir hayata dokunabilmek için fedakarca çalıştılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 16:19
6 Şubat depremlerinin isimsiz kahramanlarına çok şey borçluyuz. Onlardan biri de depremin ilk anında enkaz başında görev alan doktorlar. Dr. Ali Fuat Kırbaş ile Dr. Ayşe Deniz Matur o gece nöbetteydi ve yaşananları anlattılar. İşte haberin detayları…
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