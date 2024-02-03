6 Şubat depremlerinin isimsiz kahramanları! Bir hayata dokunabilmek için fedakarca çalıştılar

6 Şubat depremlerinin isimsiz kahramanlarına çok şey borçluyuz. Onlardan biri de depremin ilk anında enkaz başında görev alan doktorlar. Dr. Ali Fuat Kırbaş ile Dr. Ayşe Deniz Matur o gece nöbetteydi ve yaşananları anlattılar. İşte haberin detayları…

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