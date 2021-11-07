07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 5 Mart 2020 mutabakatı ne diyor?

5 Mart 2020 mutabakatı ne diyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2021 19:52
Güncelleme:07.11.2021 19:53
5 Mart 2020 mutabakatıyla ateşkes ilan edilen İdlib'te şimdilerde hareketlilik var. Rejimin saldırıları, Rusya’nın bölgeye ve Afrin’e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve terör örgütlerinin bölgede yaptığı eylemler derken, bölgedeki aktörler mutabakata uymuyor. Şimdi ise, adım atma sırası Türkiye’de ve Türkiye bölgedeki terörü bertaraf etmeye kararlı. Peki, İdlib ve Dera'daki bu süreç nasıl işledi? Perde arkamızı izliyoruz.
SÖZ MİLLETTE - Vatandaş Türkiye gündemi hakkında ne düşünüyor?
SÖZ MİLLETTE - Vatandaş Türkiye gündemi hakkında ne düşünüyor?
5 Mart 2020 mutabakatı ne diyor?
5 Mart 2020 mutabakatı ne diyor?
Türkkan istifa etti!
Türkkan istifa etti!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
ABD’den Yunanistan’a askeri yığınak
ABD'den Yunanistan'a askeri yığınak
CHP’nin ’mağdur’ edebiyatı elinde patladı!
CHP'nin 'mağdur' edebiyatı elinde patladı!
İyi Partili Lütfü Türkkan partiden ihraç edilir mi?
İyi Partili Lütfü Türkkan partiden ihraç edilir mi?
Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırında
Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırında
Şehit ağabeyi A Haber’de
Şehit ağabeyi A Haber'de
Şehit yakınları basın açıklaması yaptı
Şehit yakınları basın açıklaması yaptı
Bingöl’de Lütfü Türkkan’a tepki!
Bingöl’de Lütfü Türkkan’a tepki!
Daha Fazla Video Göster