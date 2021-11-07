5 Mart 2020 mutabakatı ne diyor?

5 Mart 2020 mutabakatıyla ateşkes ilan edilen İdlib'te şimdilerde hareketlilik var. Rejimin saldırıları, Rusya’nın bölgeye ve Afrin’e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve terör örgütlerinin bölgede yaptığı eylemler derken, bölgedeki aktörler mutabakata uymuyor. Şimdi ise, adım atma sırası Türkiye’de ve Türkiye bölgedeki terörü bertaraf etmeye kararlı. Peki, İdlib ve Dera'daki bu süreç nasıl işledi? Perde arkamızı izliyoruz.