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5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi, sigara ne kadar oldu? 2021 Güncel sigara fiyatları

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Giriş: 05.10.2021 14:08
Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatlarına 5 Ekim 2021 itibarıyla zam yapıldı. Bazı sigaralarda 1 TL'lik zam görülürken ortalama artış yüzde 6.25 oldu. Bu son dakika sigara zammının ardından en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 lira oldu. Sigara tiryakilerinin en çok dert ettiği konuların başında gelen 2021 sigara fiyatları…
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?
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