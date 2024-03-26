26 Mart 2024, Salı
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30 ilde DEAŞ operasyonu! 147 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 692'sinin tutuklandığını, 531'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 187'sinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.