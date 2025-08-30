30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu
30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu

30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 16:40
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait T.C.G. Enez mayın tarama gemisi Tekirdağ Süleymanpaşa’daki özel limana demirledi. Gün boyu ziyaretçilere açılan gemiyi vatandaşlar gezerek Türk Deniz Kuvvetleri’nin görev ve donanımları hakkında bilgi aldı. Çocuklar ve aileler gemiye büyük ilgi gösterirken, personel geminin kullanım amaçları ve özelliklerini anlattı. Ziyaretçiler, gemide fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Etkinlik, halkla denizciliği buluşturan anlamlı bir organizasyon olarak öne çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu
30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu
30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu
TCG Anadolu TEKNOFEST’in ilgi odağı oldu
TCG Anadolu TEKNOFEST’in ilgi odağı oldu
Bakan Güler’den Devlet Mezarlığı’nda 30 Ağustos mesajı
Bakan Güler’den Devlet Mezarlığı’nda 30 Ağustos mesajı
Türkiye Ay’a bayrağını taşıyacak
Türkiye Ay’a bayrağını taşıyacak
Gazze’de yapay zeka destekli katliam!
Gazze'de yapay zeka destekli katliam!
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Özel’in Trump iddiası çürüdü!
Özel'in Trump iddiası çürüdü!
Zaferin yazıldığı topraklarda 103 yıllık gurur
Zaferin yazıldığı topraklarda 103 yıllık gurur
30 Ağustos coşkusu A Haber’de
30 Ağustos coşkusu A Haber'de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
A Haber TCG Sancaktar’dan canlı yayında
A Haber TCG Sancaktar'dan canlı yayında
Yurt genelinde 30 Ağutos coşkusu!
Yurt genelinde 30 Ağutos coşkusu!
Daha Fazla Video Göster