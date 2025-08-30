30 Ağustos’ta T.C.G. Enez Gemisi Tekirdağlılarla buluştu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait T.C.G. Enez mayın tarama gemisi Tekirdağ Süleymanpaşa’daki özel limana demirledi. Gün boyu ziyaretçilere açılan gemiyi vatandaşlar gezerek Türk Deniz Kuvvetleri’nin görev ve donanımları hakkında bilgi aldı. Çocuklar ve aileler gemiye büyük ilgi gösterirken, personel geminin kullanım amaçları ve özelliklerini anlattı. Ziyaretçiler, gemide fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Etkinlik, halkla denizciliği buluşturan anlamlı bir organizasyon olarak öne çıktı.

