2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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