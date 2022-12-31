31 Aralık 2022, Cumartesi
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2022’de diplomasinin nabzı Türkiye’de! Antalya’da diplomasi köprüsü
Türkiye, 2022'de diplomasinin kalbi oldu. Öyle ki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması ve kalıcı barış için yoğun çaba sarf eden Türkiye, tahıl koridoru anlaşmasına da ev sahipliği yaptı. Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu, 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ve Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda çok sayıda yabancı lider, bakan ve üst düzey temsilci ağırlandı.