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2006’da neler yaşandı? Türkiye’yi kutuplaştırma çabaları

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 12:54
Güncelleme:06.04.2022 12:55
Geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı A Haber izleyicilerini ve 2006 yılına götürdü. 2006 belalı, sancılı, gelen her haberin bir öncekini arattığı, bir yıldı. Bir yandan Türkiye'yi kutuplaştırma çabaları, diğer yandan terör saldırıları ülkenin başına karabasan gibi çökmüştü. Ne karanlık ne zor ne de sancılı tanımlayabiliyor 2006'yı. Kelimenin tam anlamıyla koca bir ülke önüne kazılan derin çukura itiliyordu. Girift cinayetler kışkırtılan kalabalıklar seçilen hedefler. Hepsi bir kurgunun parçasıydı. Türkiye büyük bir tuzağa çekiliyordu. Peki Danıştay suikastının arkasında kimler var? Siyasi suikastların amacı neydi? İşte o yılda yaşananlar…
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