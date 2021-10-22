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2 aylık evli genç kadının ölümünde sır perdesi! Genç kadın öldürüldü mü, intihar mı etti?

A Haber
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Giriş: 22.10.2021 10:31
İstanbul Esenler'de iki ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader Güler evinde asılı halde ölü bulundu. Eşinden şiddet gördüğü de iddia edilen genç kadının ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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