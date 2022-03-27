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1994’te İstanbul seçiminde neler yaşandı?

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Giriş: 27.03.2022 16:38
Bugün 27 Mart 1994'teki yerel seçimlerin yıl dönümü. Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak seçimi kazanan Başkan Erdoğan'ın rakibi Zülfü Livaneli'ye 189 bin 11 oyluk farkına rağmen başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de seçimin iptali istemiş ve Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Beykoz, Fatih ve Yalova ilçeleri belediye başkanlığı seçimlerini iptal etmişti. İşte o tarihlerde yaşananlar...
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