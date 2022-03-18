1915 Çanakkale Köprüsü için nefesler tutuldu!

1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılış için nefesler tutuldu. Simgelerin köprüsü bugün Saat 16’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete girecek. Projenin inşaatında 5 bin 500 işçi ve 750 iş makinası görev aldı. Detayları da A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

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