18 Mart 2022, Cuma
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1915 Çanakkale Köprüsü için nefesler tutuldu!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılış için nefesler tutuldu. Simgelerin köprüsü bugün Saat 16’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete girecek. Projenin inşaatında 5 bin 500 işçi ve 750 iş makinası görev aldı. Detayları da A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.