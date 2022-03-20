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1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2022 19:28
Güncelleme:20.03.2022 19:28
Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alıyor. Köprü, Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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