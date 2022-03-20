1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alıyor. Köprü, Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.