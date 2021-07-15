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15 Temmuz’da yeniden diriliş! O gecenin kahramanları A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 15.07.2021 15:04
Bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü Türkiye’yi işgal etmeye kalkıştı. O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlar tüm dünyaya demokrasi ders verdi ve darbeye geçit vermedi. Ezanların susturduğu darbe girişiminde Türkiye 251 şehit verdi. Halk vücudunu mermilere sipere etti ve Türkiye’nin geleceğini kurtardı. Peki o gece neler yaşandı? Vatandaşlar neler yaşadı? A Haber canlı yayınına katılan Türkiye’nin kahramanları Özel Harekat Polis Memuru Şehit Feramil Ferhat Kaya’nın annesi Şengül Kaya, polis memuru şehit Fırat Bulut’un annesi Rahime Bulut ve babası Şinasi Bulut, şehit Mustafa Solak’ın oğlu Emre Solak, 15 Temmuz gazisi Erhan Çayır, 15 Temmuz gazisi Şener Şener, 15 Temmuz gazisi Ahmet Kansız, 15 Temmuz gazisi Mehmet Celal Almaz ve 15 Temmuz gazisi Temel Gül canlı yayında anlattı.
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