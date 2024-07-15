15 Temmuz’da Çengelköy’de neler yaşandı? 15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu A Haber’de anlattı

Kahramanlık destanını yazıldığı milletim gövdesini siper ederek vatanını hainlerden kurtardığı 15 Temmuz destanını 8. yıl dönümü. O gece en kritik noktalardan biri de Çengelköy’dü. Orada yaşananları A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer’in konuğu olan 15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu canlı yayında anlattı.

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