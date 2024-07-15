15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

15 Temmuz’da Çengelköy’de neler yaşandı? 15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2024 10:13
Kahramanlık destanını yazıldığı milletim gövdesini siper ederek vatanını hainlerden kurtardığı 15 Temmuz destanını 8. yıl dönümü. O gece en kritik noktalardan biri de Çengelköy’dü. Orada yaşananları A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer’in konuğu olan 15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu canlı yayında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel Harekat’ta 52 kahraman şehit düştü
Özel Harekat’ta 52 kahraman şehit düştü
Şehadet hikayesini kardeşi anlattı
Şehadet hikayesini kardeşi anlattı
FETÖ’nün suikast timi nasıl yakalandı?
FETÖ’nün suikast timi nasıl yakalandı?
15 Temmuz’da Çengelköy’de neler yaşandı?
15 Temmuz’da Çengelköy’de neler yaşandı?
15 Temmuz’da neler yaşandı?
15 Temmuz'da neler yaşandı?
Konya’da FETÖ’cü hainlere geçit verilmedi
Konya'da FETÖ’cü hainlere geçit verilmedi
15 Temmuz’da İzmir Çiğli’de neler yaşandı?
15 Temmuz’da İzmir Çiğli’de neler yaşandı?
Kara geceden demokrasi zaferine!
Kara geceden demokrasi zaferine!
FETÖ’cü hainlerin hedefinde A Haber de vardı
FETÖ’cü hainlerin hedefinde A Haber de vardı
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı
Kahramanlar Edirnekapı Şehitliği’nde anılıyor
Kahramanlar Edirnekapı Şehitliği'nde anılıyor
O gece Marmaris’te neler yaşandı?
O gece Marmaris'te neler yaşandı?
Daha Fazla Video Göster