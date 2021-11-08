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15 Temmuz Türk Dünyası Derneği’nden İYİ Partili Türkkan'a tepki

İHA
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Giriş: 08.11.2021 15:26
15 Temmuz Türk Dünyası Derneği, İYİ Parti Genel Merkezi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ı kınayarak istifaya davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği tarafından partisinin önünde protesto edildi. Dernek Başkanı Ercan Şen, Türkkan'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesini, milletvekilliğinden ise düşürülmesini istediklerini dile getirdi.

"Bu hareketi bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz"

Şen, Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin infiale yol açtığını ifade ederek, "Karşımızda bulunan İYİ Parti'nin mensubu Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de PKK saldırısında kardeşini şehit veren Tahir Gümren'in bacısına sinkaflı küfür etmesi infiale yol açmıştır. Bu vekilin 40 yıldır PKK saldırısıyla cebelleşen doğu illerimizden Bingöl'de yaptığı bu şerefsizlik kolayca geçiştirilecek bir hadise değildir. Tahir Gümren'in şahsında Kürt kardeşlerimize de yapılan bu hakareti birlikteliğimize, ortak vatanımıza vurulmak istenen bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz" dedi.
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