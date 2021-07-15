15 Temmuz 2021, Perşembe
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15 Temmuz gecesinin izleri silinmedi! Başkan Erdoğan'ın konakladığı odalar müşteriye kapalı
Marmaris'te, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı ve şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odasındaki hain darbe girişiminin izleri ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor. 15 Temmuz'un 5. yılında kapılarını açan oteldeki görüntüler bir kez daha duygulandırdı.