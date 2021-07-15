15 Temmuz gecesinde Esenler'de ne yaşandı?

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde darbeci askerlerin işgal ettiği yollardan birisi de istanbul Esenler'di. Peki o noktada neler yaşandı? A haber muhabiri anlattı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na ineceğini duyan binlerce vatandaş sokaklara dökülmüştü. Ne yazık ki tankların geçiş noktaları olan Esenler'de pek çok vatandaşımız şehit edildi.

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Esenler'de önemli olaylar yaşandı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o gece yaşananları anlattı:

''Esenler önemli noktalardan birisiydi. Çünkü darbeci askerlerin tanklarıyla çıktığı Topkule Kışlası burada bulunuyordu. Darbeciler o gün tanklarla buradan Vatan Emniyet Binası'na hareket etti.

Bunun haberini alan vatandaşlar yollara döküldü. Darbeci askerler o yolda karşısına çıkan vatandaşları tanklarla bir taraftan ezip bir taraftan da üzerlerine ateş açtı.''