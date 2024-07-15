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15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Babamla mermilerin üzerine yürüdük

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 11:07
15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç, o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Alkılıç, "Babamla ben mermilerin üzerine yürüdük. O anda Allah hepimizden korkuyu aldı. Büyük bir cesaret verdi bize. O korkuyu da bu hainlere verdi." dedi.
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