15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Babamla mermilerin üzerine yürüdük

15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç, o gece yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Alkılıç, "Babamla ben mermilerin üzerine yürüdük. O anda Allah hepimizden korkuyu aldı. Büyük bir cesaret verdi bize. O korkuyu da bu hainlere verdi." dedi.

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