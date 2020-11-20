Bugün İstanbul'u kana bulayan HSBC Genel Müdürlüğü ve İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunu hedef alan terör saldırıların 17. yıl dönümü... 5 gün arayla gerçekleşen ve 59 kişiyi hayattan koparan bu saldırıların arkasında kimler vardı? Amaçları neydi? 17 yıl önce İstanbul’da neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Bu soruların yanıtlarını Sabah Gazetesi yazarı Ferhat Ünlü yanıtladı.

Bugün İstanbul'u kana bulayan HSBC Genel Müdürlüğü ve İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunu hedef alan terör saldırıların 17. yıl dönümü... 5 gün arayla gerçekleşen ve 59 kişiyi hayattan koparan bu saldırıların arkasında kimler vardı? Amaçları neydi? 17 yıl önce İstanbul'da neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Bu soruların yanıtlarını Sabah Gazetesi yazarı Ferhat Ünlü yanıtladı.

17 YIL ÖNCE İSTANBUL'DA NELER YAŞANDI?

5 Kasım günü yerel saatle 9.30 (UTC+02.00) civarında Şişli'deki Bet İsrael Sinagogu, 9.34 civarında ise Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nun önünde birer kamyonet infilak etti. Patlamalar sonucunda saldırganlar dâhil 28 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Olaydan beş gün sonra, 20 Kasım günü, yine bomba yüklü kamyonetlerle 10.55 civarında Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğuna, 11.00 civarında ise Beşiktaş'taki HSBC Genel Merkezi binasına iki farklı saldırı düzenlendi. İkinci saldırılarda 31 kişi hayatını kaybederken 450'nin üzerinde kişi yaralandı. Toplamda ise 4 intihar eylemcisi dâhil 59 kişi öldü, 750'den fazla kişi saldırılardan yaralı olarak kurtuldu.

SALDIRILARIN ARKASINDA KİMLER VARDI?

Ünlü, "15 kasım 2003 tarihi AK Parti'nin yeni iktidara geldiği Türkiye'nin 2000'li yılların başındaki o krizden çıktığı bir süreç ve terörün yeni yeni küreselleşmeye başladığı bir dönem. El Kaide terör örgütünün o dönemki bu saldırının geçmişte bir bankanın binası olan şu binaya yapılan saldırının gerçekleştiği dönemde El Kaide terör örgütü yeni yeni küreselleşen ve bir takım güç odaklarına hizmet eden bir örgüttü. Daha önce daha lokaldi. 11 Eylül saldırıları gerçekleşmişti bu saldırılardan sonra örgüt küresel sistem içinde terör operasyonlarıyla etki yaratabilecek pozisyona gelmişti.

HÜCRE ÇÖKERTİLMESEYDİ...

15-20 Kasım saldırıları önce bir sinagoga ardından bankaya yapılan saldırı aslında Türkiye'yi hedef alan bir saldırıydı. Eğer o saldırıda hücre çökertilmeseydi ki ben hatırlıyorum isimleri bir tanesi halen cezaevindedir. Bir tanesi sonradan Irak'a gitti Irak'ta El Kaide safında savaşırken öldürüldü hücrenin başındaki isimdi. İki tanesi zaten saldırıda öldü. Çökertilmeseydi bu saldırılar devam edebilir ve Türkiye başka saldırılara muhatap kalabilirdi.