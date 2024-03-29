29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 132 çelik köy evi tamamlandı! Her ay 10-15 bin konut teslim edilecek

132 çelik köy evi tamamlandı! Her ay 10-15 bin konut teslim edilecek

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2024 16:06
Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konutun anahtar teslimi yapıldı. Her ay ortalama 10-15 bin konut da teslim edilecek. Son olarak 132 çelik evin yapımı bitti. Köy evleri ileri yapı ve üstün güvenlik teknolojisiyle yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'teki köy evlerinden son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD heyeti Ankara’da! F-16 süreci tamamlanacak mı?
ABD heyeti Ankara'da! F-16 süreci tamamlanacak mı?
Erbakan’ın yol arkadaşları Erdoğan dedi
Erbakan’ın yol arkadaşları "Erdoğan" dedi
132 çelik köy evi tamamlandı!
132 çelik köy evi tamamlandı!
Para sayma skandalının perde arkasında ne var?
Para sayma skandalının perde arkasında ne var?
İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yapmış
İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yapmış
Yerel seçimler öncesi son durak İstanbul...
Yerel seçimler öncesi son durak İstanbul...
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor
Evlilik kredisinde şartlar neler?
Evlilik kredisinde şartlar neler?
Yunusemre ilçesi için vaatleri neler?
Yunusemre ilçesi için vaatleri neler?
CHP’de para sayma soruşturması
CHP’de para sayma soruşturması
Hasan Hüseyin Ceylan YRP’yi eleştirdi
Hasan Hüseyin Ceylan YRP'yi eleştirdi
ABD heyeti Türkiye’de
ABD heyeti Türkiye'de
Daha Fazla Video Göster