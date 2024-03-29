132 çelik köy evi tamamlandı! Her ay 10-15 bin konut teslim edilecek

Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konutun anahtar teslimi yapıldı. Her ay ortalama 10-15 bin konut da teslim edilecek. Son olarak 132 çelik evin yapımı bitti. Köy evleri ileri yapı ve üstün güvenlik teknolojisiyle yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'teki köy evlerinden son gelişmeleri aktardı.

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