12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? 12 Eylül'de derin NATO ve CIA nasıl rol oynadı?
12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? 12 Eylül’de derin NATO ve CIA nasıl rol oynadı?

Giriş: 12.09.2025 13:28
12 Eylül askeri darbesinin üzerinden tam 45 yıl geçti. Ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. O karanlık günleri A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin hazırladığı Analiz haberimizde anlattı.
