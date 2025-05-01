1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Hak arayışı mı, sokak çatışması mı?

1 Mayıs, işçi hakları ve adalet mücadelesinin simgesi olarak kutlansa da, tarih boyunca birçok ülkede şiddetli çatışmalar ve trajedilerle anıldı. Barışçıl gösteri niyetiyle başlayan kutlamalar, kimi zaman siyasi gerilimler ve provokasyonlarla kanlı olaylara dönüştü. Perspektif'in bu bölümünde dünya tarihinde yer eden 1 Mayıs olaylarını getiriyoruz ekranlarınıza.

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