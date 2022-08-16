Zincir marketlerin 'fiyat' oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağını duyurmuştu. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu ürünlerde yüzde 13-14 civarında bir indirimin yaşandığını vurgulayarak zincir marketlerin 'fiyat' oyununu anlattı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) uygulamasından baktığından tarladan 3 liraya çıkan elmanın marketlerde 33 liraya çıktığını vurgulayan Ağaoğlu, "3 liralık elmayı 11 katına sattı. Bunun izahı var mı?" dedi.