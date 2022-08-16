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Zincir marketlerin 'fiyat' oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!

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Giriş: 16.08.2022 01:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağını duyurmuştu. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu ürünlerde yüzde 13-14 civarında bir indirimin yaşandığını vurgulayarak zincir marketlerin 'fiyat' oyununu anlattı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) uygulamasından baktığından tarladan 3 liraya çıkan elmanın marketlerde 33 liraya çıktığını vurgulayan Ağaoğlu, "3 liralık elmayı 11 katına sattı. Bunun izahı var mı?" dedi.
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