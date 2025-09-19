19 Eylül 2025, Cuma

Yozgat Havalimanı ne zaman hizmete girecek?
Yozgat Havalimanı ne zaman hizmete girecek?

19.09.2025 15:08
Bozkırın ortasındaki yükselen Yozgat Havalimanı'nda sona gelindi. Havalimanı ne zaman hizmete açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tarık Yılmaz aktardı.
